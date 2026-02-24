Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της αναμέτρησης Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός

Οnsports Team

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζαλγκίρις Κάουνας στην 29η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Πειραιά θα επιδιώξει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Λιθουανία, ενώ το παιχνίδι θα διευθύνουν τρεις διεθνείς διαιτητές.

Η αναμέτρηση μεταξύ Ζαλγκίρις Κάουνας και Ολυμπιακού θα έχει τριμελή διαιτητική ομάδα, με τους Ιλία Μπελόσεβιτς από τη Σερβία, Μαρσίν Κοβάλσκι από την Πολωνία και Αλμπέρτο Μπαένα από την Ισπανία να έχουν οριστεί να διευθύνουν το ματς.

Η αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις Κάουνας αποτελεί ένα από τα καθοριστικά παιχνίδια για τον Ολυμπιακό στην προσπάθειά του να διατηρήσει τη θέση του στην κατάταξη της Euroleague και να ανυψώσει τη ψυχολογία της μετά τη συντριβή στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται σε φάση όπου κάθε νίκη ενισχύει τις πιθανότητες για πρόκριση στα πλέι οφ με πλεονέκτημα έδρας και βελτιώνει το ηθικό των παικτών ενόψει των τελευταίων αγωνιστικών και κυρίως για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.