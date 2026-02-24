Παναθηναϊκός: Προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι

Οnsports Τeam

Μια ακόμα μεγάλη πρόκληση, μέχρι την επόμενη, έχει απόψε μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του «τριφυλλιού» υποδέχεται στο Σεράφειο τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι, στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Euro Cup και θέλει την νίκη και μια καλή διαφορά για να μπορέσει να πάει στον επαναληπτικό της 7ης Μαρτίου έχοντας το πάνω χέρι.

Η Γιάντραν προέρχεται από το Champions League, όπου τερμάτισε τρίτη στον Β΄ όμιλο με δύο νίκες και τέσσερις ήττες. Μάλιστα, πάλεψε ως το τέλος για την πρόκριση στην οκτάδα, αλλά έχασε εντός έδρας στον «τελικό» της τελευταίας αγωνιστικής από τη Νόβι Μπέογκραντ.

Την αναμέτρηση στο Σεράφειο θα διευθύνουν ο Ισπανός Νταβίντ Γκόμεθ και ο Ούγγρος Νόρμπερτ Ερτσε.