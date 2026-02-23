Πένθος στο WNBA: Πέθανε σε ηλικία 43 ετών η σπουδαία Κάρα Μπράξτον

Οnsports Τeam

Στο πένθος βυθίστηκε το WNBA, καθώς πέθανε σε ηλικία 43 ετών η Κάρα Μπράξτον, η οποία αγωνίστηκε για 10 σεζόν και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η κορυφαία λίγκα μπάσκετ γυναικών στον κόσμο.

Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια ή τον τόπο του θανάτου της, ανήμερα των γενεθλίων της.

Σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το WNBA ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη θρηνούμε την απώλεια της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον», προσθέτοντας ότι: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τις πρώην συμπαίκτριές της αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Μπράξτον, η οποία αγωνίστηκε με τις Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury και New York Liberty, είχε μέσο όρο 7,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 16,1 λεπτά συμμετοχής σε 46 αγώνες playoffs (11 ως βασική). Κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2006 και το 2008 με τις Detroit Shock, οι οποίες μετακόμισαν στην Τάλσα το 2010. Το 2005 συμπεριλήφθηκε στην All-Rookie Team του WNBA, ενώ το 2007 αναδείχθηκε All-Star.

Γεννημένη στο Τζάκσον, μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση εργάστηκε για τη Nike στο Όρεγκον, προτού μετακομίσει στην περιοχή της Ατλάντα.