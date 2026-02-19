Η ώρα των ημιτελικών: Τα τελευταία εμπόδια πριν από τον “αιώνιο” τελικό

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το καθήκον τους, Μαρούσι και Ηρακλής έκαναν την υπέρβαση και πλέον σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε τους φιναλίστ τους μεγάλου τελικού του Σαββάτου, για το Κύπελλο Ελλάδας. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Μια ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κάνουν το χρέος τους με εμφατικό τρόπο και να “κλείνουν” θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας με τις ομάδες του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εργκίν Αταμάν να αποτελούν τα μεγάλα φαβορί για έναν ακόμα “αιώνιο” τελικό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από το εμπόδιο της μισής ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ έκανε το χρέος του και μάλιστα έδειξε σημάδια αντίδρασης και… αντεπίθεσης, σκορπίζοντας τον ΠΑΟΚ με 30 πόντους διαφορά.

Στο ενδιάμεσο το Μαρούσι πήρε μια τεράστια νίκη-πρόκριση κόντρα στον Άρη, ενώ, ο Ηρακλή προσγείωσε ανώμαλα την Μύκονο η οποία όμως είχε γράψει… ιστορία με την πρόκριση της στο Final-8 του Κυπέλλου.

Σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι και τον Ηρακλή αντίστοιχα, με τις ομάδες των Ηλία Παπαθεοδώρου και Ζόραν Λούκιτς να έχουν κάθε δικαίωμα για να συνεχίσουν να ονειρεύονται, αλλά την ίδια στιγμή “ερυθρόλευκοι” και “πράσινοι” να είναι τα πρώτα και αδιαφιλονίκητα φαβορί για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Προημιτελικά



Τρίτη 17 Φεβρουαρίου



Μαρούσι Chery – Άρης Betsson 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου



Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65

Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ 101-71

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου



17:00 Μαρούσι Chery – Ολυμπιακός

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου



Τελικός (20.00)