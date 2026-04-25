Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
Η διοργάνωση ανακοίνωσε τους ρέφερι που θα ορίζονται στα ματς της post season.
Αναλυτικά τα 28 ονόματα, ανάμεσα στα οποία δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση:
- Τζόρντι Αλιάγκα
- Ιλία Μπελόσεβιτς
- Τόμας Μπισουέλ
- Κάρλος Κορτές
- Μεντί Ντιφαλά
- Χουάν Κάρλος Γκαρθία Γκονθάλεθ
- Τόμισλαβ Χορντόβ
- Νταμίρ Γιαβόρ
- Λούκα Καρντούμ
- Μίλος Κόλγιενσιτς
- Κρίσταπς Κονσταντίνοβς
- Μάρτσιν Κοβάλσκι
- Όλεγκς Λάτισεβς
- Ρόμπερτ Λοτερμόζερ
- Έμιν Μόγκουλκοτς
- Μίλαν Νέντοβιτς
- Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ
- Εμίλιο Πέρεθ Πιζάρο
- Κάρλος Περούγκα
- Σάσο Πέτεκ
- Σάσα Πουκλ
- Σαούλιους Ράτσις
- Σρέτεν Ράντοβιτς
- Μπόρις Ρίζικ
- Σέρτζιο Σίλβα
- Αρτούρας Σούκις
- Γκίτις Βίλιους
- Γιακούμπ Ζαμόισκι