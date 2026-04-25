Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
Onsports Team 25 Απριλίου 2026, 23:53
Η διοργάνωση ανακοίνωσε τους ρέφερι που θα ορίζονται στα ματς της post season.

Αναλυτικά τα 28 ονόματα, ανάμεσα στα οποία δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση:

  1. Τζόρντι Αλιάγκα
  2. Ιλία Μπελόσεβιτς
  3. Τόμας Μπισουέλ
  4. Κάρλος Κορτές
  5. Μεντί Ντιφαλά
  6. Χουάν Κάρλος Γκαρθία Γκονθάλεθ
  7. Τόμισλαβ Χορντόβ
  8. Νταμίρ Γιαβόρ
  9. Λούκα Καρντούμ
  10. Μίλος Κόλγιενσιτς
  11. Κρίσταπς Κονσταντίνοβς
  12. Μάρτσιν Κοβάλσκι
  13. Όλεγκς Λάτισεβς
  14. Ρόμπερτ Λοτερμόζερ
  15. Έμιν Μόγκουλκοτς
  16. Μίλαν Νέντοβιτς
  17. Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ
  18. Εμίλιο Πέρεθ Πιζάρο
  19. Κάρλος Περούγκα
  20. Σάσο Πέτεκ
  21. Σάσα Πουκλ
  22. Σαούλιους Ράτσις
  23. Σρέτεν Ράντοβιτς
  24. Μπόρις Ρίζικ
  25. Σέρτζιο Σίλβα
  26. Αρτούρας Σούκις
  27. Γκίτις Βίλιους
  28. Γιακούμπ Ζαμόισκι


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο: Το γιόρτασαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη!
1 ώρα πριν Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο: Το γιόρτασαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Το σήκωσε ο ΟΦΗ - Η απονομή και η «χρυσή βίβλος»
2 ώρες πριν Κύπελλο Ελλάδας: Το σήκωσε ο ΟΦΗ - Η απονομή και η «χρυσή βίβλος»
EUROLEAGUE
Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
2 ώρες πριν Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
SUPER LEAGUE
Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για μας – Ντροπή αυτή η βραδιά»
2 ώρες πριν Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για μας – Ντροπή αυτή η βραδιά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved