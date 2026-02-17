Ομάδες

Πρόβλημα με Αβράμοβιτς, αμφίβολος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Οnsports Τeam 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:02
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόβλημα με Αβράμοβιτς, αμφίβολος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Dubai BC με την Μπόσνα και είναι αμφίβολος για τα παιχνίδια της Σερβίας. 

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Dubai BC με την Μπόσνα, με τον 31χρονο να είναι αμφίβολος για τη εθνική Σερβίας ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο 31χρονος άσος ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη Σερβία η παρουσία του Αβράμοβιτς στις αναμετρήσεις της εθνικής Σερβίας κόντρα στην Τουρκία (27/2 και 2/3) ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι αμφίβολη. 



