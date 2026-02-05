Ομάδες

Εισιτήρια και έξω από το Telekom Center Athens
Οnsports Τeam 05 Φεβρουαρίου 2026, 16:19
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εισιτήρια και έξω από το Telekom Center Athens

Η διοίκηση του Συλλόγου γνωστοποιεί ότι για τον σημερινό αγώνα με τη Μερσίν (6.30μ.μ.) θα υπάρχουν εκδοτήρια και έξω από το γήπεδο μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή του βραδιά κόντρα στη Μερσίν και η διοίκηση του Συλλόγου ενημέρωσε πως θα υπάρχουν ανοικτά εκδοτήρια για τα εισιτήρια του αγώνα και έξω από το Telekom Center. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έπειτα από τη μαγική βραδιά της 21ης Ιανουαρίου όπου 7.829 «αιώνια πιστοί» έγραψαν ιστορία , η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «τριφυλλιού» επανέρχεται και πάλι στο Telekom Center Athens.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

Γενική είσοδος: 12 ευρώ-30 ευρώ

VIP:40 ευρώ

Court Seats : 60 ευρώ-150 ευρώ

Κλείστε τα εισιτήρια σας στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://ticketmaster.gr/panathinaikos-ac-vs-cimsa-cbk-mersin_sgpl_2146520.html

Παράλληλα, θα λειτουργούν εκδοτήρια στο Telekom Center, απέναντι από το πάρκινγκ 5, στο box office της εισόδου VIP, για όσους δεν έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονικά εισιτήρια.

Όλες οι θύρες και τα εκδοτήρια θα ανοίξουν στις 3.30μ.μ. μέχρι και την έναρξη του αγώνα.  Για τις ανάγκες των φιλάθλων θα είναι ανοιχτά τα Parking 5 και 6.

*Δεν ισχύουν οι κάρτες διαιτητή και προπονητή για τον συγκεκριμένο αγώνα



