H EOK «υποβίβασε» στην Elite League τους διαιτητές του Προμηθέας - Άρης

Στην Elite League θα σφυρίξουν την επόμενη αγωνιστική οι Τσαρούχα, Σκανδαλάκης και Αγγελής, που ήταν διαιτητές στην αναμέτρηση Προμηθέας - Άρης.

Οι Τσαρούχα, Σκανδαλάκης, Αγγελής που είχαν σφυρίξει το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική, «υποβιβάστηκαν», τουλάχιστον για την 17η αγωνιστική στα ματς της Elite League.