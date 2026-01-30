Ομάδες

H EOK «υποβίβασε» στην Elite League τους διαιτητές του Προμηθέας - Άρης
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 16:19
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Elite League θα σφυρίξουν την επόμενη αγωνιστική οι Τσαρούχα, Σκανδαλάκης και Αγγελής, που ήταν διαιτητές στην αναμέτρηση Προμηθέας - Άρης. 

Οι Τσαρούχα, Σκανδαλάκης, Αγγελής που είχαν σφυρίξει το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική, «υποβιβάστηκαν», τουλάχιστον για την 17η αγωνιστική στα ματς της Elite League.

Οι τρεις διαιτητές είχαν δώσει στον Προμηθέα 46 βολές στο συγκεκριμένο παιχνίδι και φόρτωσαν με 33 φάουλ τον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να φεύγουν τελικά με το διπλό από την Πάτρα. Οι τρεις «γκρι» τιμωρήθηκαν άτυπα από την ΚΕΔ - ΕΟΚ, καθώς δεν βρίσκονται στους ορισμούς της 17ης αγωνιστικής στην GBL, ωστόσο θα σφυρίξουν σε παιχνίδια της Elite League.



