Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ντέρμπι που κρίνει πολλά στη μάχη του τίτλου - Η ώρα και το κανάλι

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται το απόγευμα της Τετάρτης (28/1) για την Α1 μπάσκετ γυναικών.

Με εμβόλιμη αγωνιστική, την 16η, συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο μπάσκετ, την Τετάρτη (28/1), με το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στις 18:15, στο κλειστό γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος» να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στο ματς του πρώτου γύρου εκτός έδρας με 97-88 και θέλει να «διπλώσει» τις νίκες που μεταφέρονται στα play offs, ώστε να μείνει και στο κυνήγι της πρώτης θέσης, όπου βρίσκεται ο Αθηναϊκός (με αγώνα περισσότερο).

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 και θα έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Ο πρωτοπόρος Αθηναϊκός, με 27 βαθμούς σε 14 αγώνες (13-1), αγωνίζεται στις Σέρρες, απέναντι στον Πανσερραϊκό, στις 15:00. Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στο -5 από το «ρετιρέ».

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ταξιδεύει στην Αθήνα για το ματς με τον προτελευταίο του βαθμολογικού πίνακα αμύντα, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 19:30.

Αμφίρροπη «μάχη» αναμένεται στο κλειστό της Ζωφριάς, όπου η ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας φιλοξενεί τον Πρωτέα Βούλας (20:00). Οι φιλοξενούμενες έχουν έναν βαθμό περισσότερο από τη γηπεδούχο ομάδα. Τέλος, φαβορί είναι ο Παναθλητικός, στην έδρα της ουραγού Ανόρθωση Βόλου (18:00).

Ρεπό έχει στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ:

ΔΑΚ Κοιλάδας 15:00 Πανσερραϊκός-Αθηναϊκός

ΕΑΚ Βόλου 18:00 Ανόρθωση Βόλου-Παναθλητικός

Γιαννακόπουλος 18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Ζούπας 19:30 Αμύντας-ΠΑΣ Γιάννινα

Ζωφριάς 20:00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Αθηναϊκός 27

Παναθηναϊκός 25 -13αγ.

Ολυμπιακός 24 -13αγ.

Πανσερραϊκός 22

ΠΑΣ Γιάννινα 21

Πρωτέας Βούλας 20

Παναθλητικός 19 -13αγ.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 19

ΠΑΟΚ 18

Αμύντας 16

Ανόρθωση Βόλου 14 -13αγ.