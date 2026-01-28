Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ντέρμπι που κρίνει πολλά στη μάχη του τίτλου - Η ώρα και το κανάλι
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται το απόγευμα της Τετάρτης (28/1) για την Α1 μπάσκετ γυναικών.
Με εμβόλιμη αγωνιστική, την 16η, συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο μπάσκετ, την Τετάρτη (28/1), με το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στις 18:15, στο κλειστό γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος» να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.
Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στο ματς του πρώτου γύρου εκτός έδρας με 97-88 και θέλει να «διπλώσει» τις νίκες που μεταφέρονται στα play offs, ώστε να μείνει και στο κυνήγι της πρώτης θέσης, όπου βρίσκεται ο Αθηναϊκός (με αγώνα περισσότερο).
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 και θα έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Ο πρωτοπόρος Αθηναϊκός, με 27 βαθμούς σε 14 αγώνες (13-1), αγωνίζεται στις Σέρρες, απέναντι στον Πανσερραϊκό, στις 15:00. Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στο -5 από το «ρετιρέ».
Ο ΠΑΣ Γιάννινα ταξιδεύει στην Αθήνα για το ματς με τον προτελευταίο του βαθμολογικού πίνακα αμύντα, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 19:30.
Αμφίρροπη «μάχη» αναμένεται στο κλειστό της Ζωφριάς, όπου η ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας φιλοξενεί τον Πρωτέα Βούλας (20:00). Οι φιλοξενούμενες έχουν έναν βαθμό περισσότερο από τη γηπεδούχο ομάδα. Τέλος, φαβορί είναι ο Παναθλητικός, στην έδρα της ουραγού Ανόρθωση Βόλου (18:00).
Ρεπό έχει στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ:
ΔΑΚ Κοιλάδας 15:00 Πανσερραϊκός-Αθηναϊκός
ΕΑΚ Βόλου 18:00 Ανόρθωση Βόλου-Παναθλητικός
Γιαννακόπουλος 18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Ζούπας 19:30 Αμύντας-ΠΑΣ Γιάννινα
Ζωφριάς 20:00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Αθηναϊκός 27
Παναθηναϊκός 25 -13αγ.
Ολυμπιακός 24 -13αγ.
Πανσερραϊκός 22
ΠΑΣ Γιάννινα 21
Πρωτέας Βούλας 20
Παναθλητικός 19 -13αγ.
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 19
ΠΑΟΚ 18
Αμύντας 16
Ανόρθωση Βόλου 14 -13αγ.