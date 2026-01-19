Ομάδες

Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»
Οnsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 17:57
ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε αναφορά για διαιτητή, άντρα ή γυναίκα, που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο Instagram αναφέρθηκε σε μια υπόθεση με πρωταγωνιστή διαιτητή, η οποία έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και όπως ανέφερε πάει για κακούργημα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Οι πληροφορίες μου λένε ότι μία υπόθεση για έναν διαιτητή, άντρα ή γυναίκα, έχει πάρει τον δρόμο της και πάει για κακούργημα. Για να δούμε».



