Παναθηναϊκός: Η ΕΡΤ θα δείξει τη ρεβάνς με τη Ζαγκλέμπιε από το «Telekom Center Athens»

Onsports Team

Η ΕΡΤ θα δείξει τον αγώνα ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ζαγκλέμπιε για το Eurocup Γυναικών, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens».

Τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ πέτυχαν ένα πολύτιμο «διπλό» στην Πολωνία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο ραντεβού του «Telekom Center», σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα γιορτής και φόντο τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων κινείται σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Το έντονο ενδιαφέρον γύρω από την αναμέτρηση προσέλκυσε και την ΕΡΤ, η οποία εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα και θα μεταδώσει ζωντανά τον αγώνα από το «T-Center» το απόγευμα της Τετάρτης (21/01).