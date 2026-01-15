Παναθηναϊκός: Τεράστια ζήτηση για τη ρεβάνς με Ζαγκλεμπιέ στο Telekom Center Athens

INTIME SPORTS

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον του κόσμου για τα εισιτήρια του αγώνα της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζαγκλεμπιέ Σόσνοβιτς, στο πλαίσιο του Eurocup Women.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έχει θέσει γερές βάσεις πρόκρισης, μετατρέποντας ουσιαστικά τον επαναληπτικό με τις Πολωνές σε διαδικαστικού χαρακτήρα, ωστόσο αυτό μόνο αδιάφορους δεν αφήνει τους φίλους του «τριφυλλιού». Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 3.500, με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τη συνέχεια να προμηνύεται ανάλογη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «T-Center» και αναμένεται να αποτελέσει μια ιστορική βραδιά για τον σύλλογο, καθώς ο Παναθηναϊκός θα πανηγυρίσει την πρόκριση στους «8» του Eurocup. Παράλληλα, θα σημάνει και ένα ξεχωριστό ορόσημο, αφού η γυναικεία ομάδα των «πρασίνων» θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00.