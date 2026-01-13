Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο επαναληπτικός με τη Ζαγκλέμπιε!
Οnsports Τeam 13 Ιανουαρίου 2026, 14:07
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο επαναληπτικός με τη Ζαγκλέμπιε!

Μεγάλη στιγμή για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, μιας και όπως έγινε γνωστό η ομάδα μπάσκετ γυναικών θα υποδεχθεί  τη Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center.  

H oμάδα της Σελέν Ερντέμ είναι έτοιμη για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του «τριφυλλιού», με τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Ζαγκλέμπιε να κρίνουν την πρόκριση για πρώτη φορά για το «τριφύλλι» στους «8» του Eurocup.

Και ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να πετύχει μια ιστορική υπεέρβαση θέλει δίπλα του όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. 

Έτσι, όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 21 Ιανουαρίου (19:00), θα διεξαχθεί στο «Telekom Center», με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να περιμένουν μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο του «τριφυλλιού» και το «T-Center» να αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές!

 Η κίνηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σε πλήρη συνεργασία και αρμονία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη, με τους «πράσινους» να δείχνουν για ακόμα μία φορά τη συσπείρωση που υπάρχει στις τάξεις του συλλόγου.


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους
14 λεπτά πριν Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους
EUROLEAGUE
Euroleague: Με πολλά προβλήματα η Παρτιζάν κόντρα στον Ολυμπιακό – Εκτός κι οι Πάρκερ, Μπράουν
30 λεπτά πριν Euroleague: Με πολλά προβλήματα η Παρτιζάν κόντρα στον Ολυμπιακό – Εκτός κι οι Πάρκερ, Μπράουν
EUROLEAGUE
Φουρνιέ: «Το γήπεδο της Παρτιζάν είναι το πιο θορυβώδες που έχω αγωνιστεί»
59 λεπτά πριν Φουρνιέ: «Το γήπεδο της Παρτιζάν είναι το πιο θορυβώδες που έχω αγωνιστεί»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Τζόουνς κόντρα στην Παρτιζάν
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Τζόουνς κόντρα στην Παρτιζάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved