Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο επαναληπτικός με τη Ζαγκλέμπιε!

Οnsports Τeam

Μεγάλη στιγμή για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, μιας και όπως έγινε γνωστό η ομάδα μπάσκετ γυναικών θα υποδεχθεί τη Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center.

H oμάδα της Σελέν Ερντέμ είναι έτοιμη για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του «τριφυλλιού», με τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Ζαγκλέμπιε να κρίνουν την πρόκριση για πρώτη φορά για το «τριφύλλι» στους «8» του Eurocup.

Και ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να πετύχει μια ιστορική υπεέρβαση θέλει δίπλα του όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

Έτσι, όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 21 Ιανουαρίου (19:00), θα διεξαχθεί στο «Telekom Center», με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να περιμένουν μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο του «τριφυλλιού» και το «T-Center» να αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές!

Η κίνηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σε πλήρη συνεργασία και αρμονία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη, με τους «πράσινους» να δείχνουν για ακόμα μία φορά τη συσπείρωση που υπάρχει στις τάξεις του συλλόγου.