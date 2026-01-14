Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»

Onsports Team

Με το ένα πόδι στα προημιτελικά η ομάδα του Παναθηναϊκού η οποία ισοπέδωσε τη Ζαγκλέμπιε με 76-49 και θέλει να «σφραγίσει» την πρόκριση στο Telekom Center Athens.

Τρελό… φορτηγό θυμίζει η ομάδα της Σελέν Ερντέμ η οποία όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει όλο και περισσότερο την ποιότητά της, τις δυνατότητες της και τα όνειρά της.

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε ένα τεράστιο διπλό στην Πολωνία επικρατώντας της Ζαγκλέμπιε με 49-76 και ουσιαστικά έκανε το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να πάρει το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης και τα προημιτελικά.

Κορυφαία για την ομάδα της Ερντέμ ήταν η Φιτζέραλντ που τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ όλα τα… λεφτά ήταν και η Πρινς η οποία «έγραψε» μια μαγική επίδοση καθώς είχε 22 πόντους και 18 ριμπάουντ και 4 τάπες.

Πλέον η πρόκριση είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού με την ομάδα του «τριφυλλιού» να έχει το δεύτερο παιχνίδι στο Telekom Center Athens όπου ο κόσμος της ομάδας αναμένεται να δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα και όλοι μαζί να πανηγυρίσουν την πρόκριση στην προημιτελική φάση.

Τα Δεκάλεπτα: 17-26, 33-44, 45-54, 49-76

