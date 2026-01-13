Ομάδες

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Κακή βραδιά και «βαριά» ήττα για τον «Δικέφαλο του Βορρά»
FIBA
Οnsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 23:46
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Κακή βραδιά και «βαριά» ήττα για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Μπιλμπάο και γνώρισε βαριά ήττα με 95-73 από την Μπιλμπάο, σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά χάθηκε από το πρώτο δεκάλεπτο.

Στην Bilbao Arena, εκεί όπου πριν από εννέα μήνες ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε δώσει τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στους Βάσκους, αυτή τη φορά, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

Για την 3η αγωνιστική της β’ φάσης των ομίλων, οι Θεσσαλονικείς μπήκαν νωθρά, βρέθηκαν γρήγορα πίσω με διψήφιες διαφορές και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να επιβάλουν πλήρως τον ρυθμό τους, σε έναν αγώνα που διεξήχθη μάλιστα με δύο διαιτητές λόγω τραυματισμού του Ζαπόλσκι.

Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 2-1, ενώ η Μπιλμπάο παρέμεινε αήττητη (3-0) και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την πρωτιά του ομίλου. Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Πριεβίτζα, αμφότερες χωρίς νίκη (0-2), κοντράρονται την Τετάρτη (14/1) στη Σλοβακία.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς υπέπεσε σε 17 λάθη, ενώ δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην περιφέρεια της Μπιλμπάο, η οποία σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6,75 μ. (14/32 τρίποντα, 44%).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73
ΜΠΙΜΠΑΟ (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 6 (2), Φρέι 7 (1), Γιαγουόρσκι 14 (2), Κράμπελι 5, Χίλιαρντ 10 (1), Ντε Κάστρο, Μπακαγιόκο 4, Πέτρασεκ 13 (1), Πάντζαρ 6 (1), Φοντ 24 (6), Χλίνασον 6.
ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 12 (1) , Μέλβιν 11 (3), Ταϊρί 9 (2), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 6, Τζόουνς 6, Περσίδης 7 (1), Μπέβερλι 3, Μουρ 2, Ντίμσα 15 (3).



