Μπάσκετ Γυναικών: «Περίπατος» του Παναθηναϊκού στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα

Onsports Team

Οι προπονητές της ομάδας των Ιωαννίνων δεν έδωσαν το χέρι στην Σελέν Ερντέμ και το «τριφύλλι» επικράτησε με 86-54 ως «απάντηση».

Εύκολο απόγευμα είχε ο Παναθηναϊκός στα Γιάννινα. Οι «πράσινες» επικράτησαν άνετα του τοπικού ΠΑΣ με 86-54, παρότι δεν είχαν Φιτζέραλντ και Χατζηλεοντή. Μάλιστα η διαφορά ήταν σε αυτά τα επίπεδα απ’ το ημίχρονο της αναμέτρησης.

Πριν το τζάμπολ η κίνηση των προπονητών των γηπεδούχων να μη δώσουν το χέρι στην Σελέν Ερντέμ, μάλλον εξόργισε την αποστολή του Παναθηναϊκού που «απάντησε» στο παρκέ, φτάνοντας σε ακόμη μια νίκη στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Στο ματς της 13ης αγωνιστικής, η Κριμίλη έκανε εκπληκτικό ματς με 21 πόντους και 7 τρίποντα. Η Σπανού πρόσθεσε 16 με 7 ριμπάουντ. Έτσι ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 11-1. Ο ΠΑΣ Γιάννινα που έπεσε στο 6-6, είχε την Σαρηγιαννίδου με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 6-26, 20-51, 39-66, 54-86

