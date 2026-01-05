Ομάδες

ΑΕΚ: Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι υποψήφιος για προπονητής της σεζόν στο Basketball Champions League
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 05 Ιανουαρίου 2026, 14:23
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι υποψήφιος για προπονητής της σεζόν στο Basketball Champions League

Ο Ντράγκαν Σάκοτα της ΑΕΚ είναι και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο υποψήφιος για προπονητής της σεζόν στο Basketball Champions League.

Η «Ένωση» έχει βάλει και φέτος ψηλά τον πήχη ψηλά στην Ευρώπη, μετά την περσινή παρουσία της στο BCL Final Four.

Η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας τον όμιλο με ρεκόρ 5-1.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα διεκδικεί το βραβείο μαζί με τους Ναβάρο (Μάλαγα), Λάκοβιτς (Γκραν Κανάρια), Ντελόρ (Σαλόν) και Μιρέτ (Μπανταλόνα).

Την περασμένη σεζόν το βραβείο πήρε στα χέρια του Βιντορέτα της Τενερίφης, την οποία η ΑΕΚ του Σάκοτα νίκησε στον μικρό τελικό του Final Four της SUNEL Arena.



