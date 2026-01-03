Ομάδες

Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός: Πρεμιέρα στο 2026 με ντέρμπι κορυφής στην Α1 Γυναικών | Ώρα και κανάλι
INTIME SPORTS
Onsports team 03 Ιανουαρίου 2026, 08:47
ΜΠΑΣΚΕΤ / Αθηναϊκός / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός: Πρεμιέρα στο 2026 με ντέρμπι κορυφής στην Α1 Γυναικών | Ώρα και κανάλι

Με ντέρμπι κορυφή επιστρέφει στη δράση η Α1 Γυναικών, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αθηναϊκό, στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η πρώτη αγωνιστική του 2026 σηματοδοτεί και την έναρξη του δεύτερου γύρου της regular season στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινες» είναι η μοναδική αήττητη ομάδα (βλ. 10-0) και το μεσημέρι του Σαββάτου (03/01) θα επιδιώξουν να κάνουν το 2-0 κόντρα στην ομάδα του Βύρωνα.

Ο Παναθηναϊκός είχε περάσει νικηφόρα με 71-69 από την έδρα του Αθηναϊκού στην πρεμιέρα της σεζόν. Αυτή είναι κι η μοναδική ήττα που γνώρισε η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, η οποία έχει ρεκόρ 9-1.

Αμφότερες οι ομάδες ενισχύθηκαν, με το «τριφύλλι» να κάνει το «μπαμ» με την απόκτηση της αρχηγού της Εθνικής, Άρτεμις Σπανού. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενες απέκτησαν τις Ντάιαμοντ Μίλερ και Κριστίν Ανίγκουε, ενώ αποχαιρέτησαν τις Καμίλα Μπορκόφσκα, Μόργκαν Μπερτς και Βίραγκ Κις.

Το Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (03/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 13:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η 12η αγωνιστική στην Α1 Γυναικών

  • ΠΑΟΚ –Πανσερραϊκός (13:00)
  • Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός (13:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας (15:00)
  • Ιωνία – Αμύντας (15:00)
  • Ανόρθωσις Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα (16:00)
  • Ρεπό: Παναθλητικός

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

  1. Παναθηναϊκός 20
  2. Αθηναϊκός 19
  3. Ολυμπιακός 18
  4. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15
  5. Πανσερραϊκός 15
  6. ΠΑΣ Γιάννινα 15
  7. Πρωτέας Βούλας 14
  8. Παναθλητικός 14
  9. ΠΑΟΚ 13
  10. Ανόρθωση Βόλου 11
  11. Αμύντας 11

 



