Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός 69-71: Απίθανη ανατροπή και νίκη-δήλωση κόντρα σε όλους!

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής στο επεισοδιακό ντέρμπι της πρεμιέρας της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, επικρατώντας του Αθηναϊκού και της διαιτησίας με 71-69.

Με μεγάλο ντέρμπι ξεκίνησε η Α1 γυναικών, καθώς ο Αθηναϊκός υποδέχθηκε στον Βύρωνα τον Παναθηναϊκό για την πρώτη αγωνιστική.

Οι πράσινες ανέτρεψαν μέσα στο παρκέ τα προγνωστικά που ήθελαν τις γηπεδούχες να είναι το φαβορί και παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ, βρέθηκαν στο +14 στο ημίχρονο (30-44). Η διαιτητική τριάδα, ωστόσο, με πρωταγωνιστή τον Σπυρόπουλο είχε διαφορετική άποψη.

Με απίθανα σφυρίγματα γύρισαν το ματς, με την Σελέν Ερντέμ να μην μπορεί να πιστέψει όσα έβλεπε και να αποβάλλεται με 3:20 να απομένουν και τον Αθηναϊκό να προηγείται με 67-59. Ακολούθησε ένταση στην εξέδρα και διακοπή του αγώνα για περίπου 15 λεπτά.

Όταν οι διαιτητές επέστρεψαν, ο Παναθηναϊκός έκανε μια απίστευτη ανατροπή και με επιμέρους σκορ 2-12, κατέκτησε τη νίκη με 69-71 και έστειλε μήνυμα προς όλους.

Κορυφαία για τις πράσινες ήταν η Φιτζέραλντ με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 34:47, ενώ η Χατζηλεοντή ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 22:58.

Από την άλλη, ξεχώρισε η Μπόρκοφσκα με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ σε 30:07, ενώ η Μπερτς μέτρησε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 14:58.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 30-44, 47-53, 69-71

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σπυρόπουλος, Καλογριάς, Λεβεντάκος

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Καλτσίδου): Καρακασίδου (2 ριμπάουντ), Ράτζα 5 (2/5 δίποντα, 1/1 βολές, 2 κλεψίματα),Τσινέκε 2 (2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σταμάτη (2 ασίστ), Γουίντερμπερν 7 (3/7 δίποντα, 1/1 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παυλοπούλου 2 (1/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπορκόφσκα 16 (5/7 δίποντα, 6/8 βολές , 5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Λουκά 1 (2 ριμπάουντ), Μπέρτς 14 (5/6 δίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πρίνς 12 (6/11 δίποντα , 6 ριμπάουντ), Πάρκς 10 (4/9 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 27 ( 6/14 δίποντα, 9/10 βολές, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κωτούλα (1 ριμπάουντ), Μπράουν 8 (1/5 δίποντα, 3/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Γαλανόπουλος 8 (2/3 δίποντα, 1/2 βολές, 1/2 τρίποντα), Βιτόλα (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χατζηλεοντή 11 (4/9 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Κριμίλη 8 (1/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χατζηγιακουμή (1μπλοκ), Πρινς 9 (4/7 δίποντα, 1/2 βολές 12 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα)