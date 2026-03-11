Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/03) - Με Βαλεφόλια-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Περιστέρι και ΑΕΚ-Τόφας
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (11/03).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Ρεζόφ CEV Champions League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι FIBA Europe Cup
19:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μανρέσα Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Τόφας FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup 2026
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Άρσεναλ UEFA Champions League
20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Eurocup
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells τένις
20:00 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Κέμνιτς Eurocup
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells τένις
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κροατία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 7HD Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός τελικός CEV CHALLENGE CUP
21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τρέντο Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League
21:45 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κόβεντρι – Πρέστον Sky Bet EFL Championship