Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/03) - Με Βαλεφόλια-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Περιστέρι και ΑΕΚ-Τόφας
Eurokinissi Sports
Onsports Team 11 Μαρτίου 2026, 09:45
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/03) - Με Βαλεφόλια-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Περιστέρι και ΑΕΚ-Τόφας

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (11/03).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Ρεζόφ CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι FIBA Europe Cup

19:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μανρέσα Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Τόφας FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup 2026

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Άρσεναλ UEFA Champions League

20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Eurocup

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells τένις

20:00 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Κέμνιτς Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells τένις

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κροατία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 7HD Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός τελικός CEV CHALLENGE CUP

21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τρέντο Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

21:45 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κόβεντρι – Πρέστον Sky Bet EFL Championship



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
ENBL: Για την προκριση στους «8» ο Ηρακλής
9 λεπτά πριν ENBL: Για την προκριση στους «8» ο Ηρακλής
NBA
Μητσοτάκης: «Ομόφωνα ο Αντετοκούνμπο στο Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας»
9 λεπτά πριν Μητσοτάκης: «Ομόφωνα ο Αντετοκούνμπο στο Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ελλάδας: Ψάχνει… εκδίκηση στην Κροατία
13 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Ψάχνει… εκδίκηση στην Κροατία
EUROPA LEAGUE
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός»
26 λεπτά πριν Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved