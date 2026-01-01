Ομάδες

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση με το «τριφύλλι» έκανε η Άρτεμις Σπανού
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 23:05
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση με το «τριφύλλι» έκανε η Άρτεμις Σπανού

Φόρεσε για πρώτη φορά την φόρμα της νέας της ομάδας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων».

Ποδαρικό στο 2026 με προπόνηση έκανε η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ, προπονήθηκαν στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Με ένα νέο πρόσωπο να βρίσκεται στην προπόνηση.

Η Άρτεμις Σπανού, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα για το «τριφύλλι», φόρεσε την πράσινη φόρμα και γυμνάστηκε για πρώτη φορά ως παίκτρια του Παναθηναϊκού.



