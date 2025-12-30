Ολυμπιακός: Ο Φαλ στο ερυθρόλευκο Christmas Junior Camp

Οnsports Τeam

Ο Μουσταφά Φαλ επισκέφθηκε το Christmas Junior Camp του Ολυμπιακού κατά την τελευταία ημέρα λειτουργίας του (30/12) κάνοντας έκπληξη στους μικρούς αθλητές του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε η τελευταία ημέρα διεξαγωγής του Christmas Junior Camp της Ακαδημίας του Ολυμπιακού καθώς ο Μουστάφα Φαλ επισκέφθηκε τους συμμετέχοντες. Ο Γάλλος σέντερ φωτογραφήθηκε και συνομίλησε μαζί τους δίνοντας τους μια ξεχωριστή συμβουλή.

Ο σέντερ των πρωταθλητών Ελλάδος βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) στο Christmas Junior Camp της Ακαδημίας και φωτογραφήθηκε με τους συμμετέχοντες ενώ τους εξήγησε πόσο σημαντικό είναι να προπονούνται ακόμη και τις μέρες των εορτών. “Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω να κάνετε προπόνηση ακόμη και τις μέρες των εορτών. Αν θέλετε μια συμβουλή από εμένα, είναι αυτή. Το γεγονός πως προπονείστε ακόμη και αυτές τις μέρες που δεν έχετε σχολείο, πιστέψτε με, σας κάνει ξεχωριστούς. Καλή Χρονιά σε όλους, με υγεία” ήταν τα λόγια του 33χρονου σέντερ.

Τα παιδιά ρώτησαν τον “κροκόδειλο” του Θρύλου για την αποθεραπεία του και τι του λείπει περισσότερο το διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ, αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος, ενώ στο τέλος φωτογραφήθηκαν μαζί του.