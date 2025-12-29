Μίλιτσιτς: «Κάναμε μια συζήτηση μεταξύ ανδρών»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Άρη μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα του, την συζήτηση που είχε με τους παίκτες του, αλλά και την κατάσταση του τραυματισμού του Λευτέρη Μποχωρίδη.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Άρη Betsson κόντρα στην Τσεντεβίτα για την 12η αγωνιστική του Eurocup (30/12, 20:30) στάθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σε κάθε δύσκολη κατάσταση, πρέπει να βρίσκουμε θετικά. Χθες αναλύσαμε αρκετά και κουβεντιάσαμε επίσης. Κάναμε μία συζήτηση μεταξύ ανδρών. Θέλουμε να παίζουμε στον δικό μας ρυθμό, με τη δική μας ενέργεια και τους δικούς μας κανόνες. Είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα. Με εξαίρεση τον τραυματισμό του Μποχωρίδη, όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι για το επερχόμενο ματς».

Για τη συζήτηση που είχε με τους παίκτες του και όσα ανέλυσαν για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Δεν μιλήσαμε για την επίθεση. Αναλύσαμε κάποια ατομικά βίντεο σχετικά με την άμυνα, τα λάθη που κάναμε. Να βρούμε την ταυτότητα που θέλουμε. Το dna μας ως ομάδα, τόσο για όσους είναι στο παρκέ αλλά και για εκείνους στον πάγκο. Εάν κάνουμε αυτά, τότε θα μιλήσουμε και για την επίθεση”. Παρά την ήττα και τη διαιτησία, ο Άρης κατάφερε να μείνει μέχρι τέλος μέσα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ… Χάσαμε αλλά μείναμε μέσα μέχρι το τέλος. Είναι θετικό και το κρατάω, κόντρα σε δυσκολίες και στα δικά μας λάθη. Τα τελευταία, τα ελέγχουμε. Άλλα πράγματα, όχι, όμως δεν θέλω να το συζητήσω. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να βελτιωθούμε κόντρα στην Τσεντεβίτα. Έχουμε την αυτοπεποίθηση για να μπούμε στο παρκέ και να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Για τον Μποχωρίδη: «Αξιολογούμε κάθε μέρα την κατάστασή του. Δεν είναι σοβαρός τραυματισμός αλλά θέλει προσοχή. Από εκεί και πέρα, όλοι είναι διαθέσιμοι».