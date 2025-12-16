Ομάδες

ΠΑΟΚ: Στην Πορτογαλία ο Μπέβερλι, ντεμπούτο με τον Πανιώνιο
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:12
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στην Πορτογαλία ο Μπέβερλι, ντεμπούτο με τον Πανιώνιο

Η στιγμή που περιμένουν οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης πλησιάζει με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «Δικεφάλου» να μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Πορτογαλία για το ματς με τη Σπόρτινγκ και ο Γιούρι Ζντοβιτς αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή και τον Πάτρικ Μπέβερλι. Ο Αμερικανός ακόμα δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί αλλά ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για να τον βάλει στο… κλίμα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, όπως αναφέρει ο ΠΑΟΚ, αναμένεται να είναι στη διάθεση του κόουτς Ζντοβτς από το επόμενο παιχνίδι των ασπρόμαυρων, δηλαδή με τον Πανιώνιο το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου εντός έδρας.

Αντίθετα με τον Μπέβερλι, στην αποστολή δεν έχει συμπεριληφθεί ο Στέφεν Μπράουν ο οποίος συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις, οπότε έμεινε στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναλυτικά: Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Μου και Ντίμσα.



