Πανιώνιος: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο οπαδοί που κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Τουρκία

Αίσιο τέλος, έστω και με καθυστέρηση, είχε η περιπέτεια των δύο φίλων του Πανιωνίου, οι οποίοι κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Τουρκία, μετά τον αγώνα με την Μπεσίκτας, για το Eurocup.

Οι «κυανέρυθροι» είχαν ηττηθεί 101-83, ωστόσο το αγωνιστικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω της απαράδεκτη συμπεριφορών των γειτόνων.

Ο Πανιώνιος κατήγγειλε την Μπεσίκτας και τον κόσμο της, για τη συμπεριφορά που είχαν προς τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι ταξίδεψαν για να τη δουν από κοντά.

Οι Τούρκοι οπαδοί κινήθηκαν απειλητικά προς τους Έλληνες επειδή φώναξαν ρυθμικά «Πανιώνιος». Μετά το τέλος του αγώνα, δύο φίλοι του Πανιωνίου οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα με την αιτιολογία ότι έκαναν άσεμνη χειρονομία, αντιδρώντας στην απαράδεκτη συμπεριφορά των γηπεδούχων.

Η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ είχε την ενημέρωση ότι θα πήγαιναν απλώς για κατάθεση και στη συνέχεια στο νοσοκομείο για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρξε αστυνομική βία. Τελικά, τους αφαιρέθηκαν τόσο το διαβατήριο, όσο και το κινητό τηλέφωνο!

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Παναγιώτης Ηλιάδης όσο και ο υπεύθυνος ασφαλείας, Νίκος Κολιδάς, παρέμειναν στην Πόλη κι ήταν σε διαρκή επικοινωνία με το προξενείο, ώστε να βρεθεί τελικά λύση. Αυτό συνέβη έπειτα από τέσσερις ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων, με τους δύο φίλους του Πανιωνίου να επιστρέφουν στην Ελλάδα.