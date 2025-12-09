Πανιώνιος: Δύσκολη δοκιμασία στη Γερμανία

Οnsports Τeam

Οι «κυανέρυθροι» προσπαθούν να μαζέψουν τα… κομμάτια τους μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens και ψάχνουν αντίδραση και μια καλή εμφάνιση εκτός έδρας κόντρα στην Τσέμνιτζ (20:00).

Ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στην Γερμανία και στην έδρα της Τσέμνιτζ (20:00) για την 10η αγωνιστική του Β΄ομίλου του Eurocup και ψάχνει… αντίδραση μετά την τραγική του εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας του Ηλία Ζούρου δεν είναι καθόλου καλό, λόγω της κακής πορείας της ομάδας, με αποκορύφωμα όσα έγιναν κόντρα στους «πράσινους» και άπαντες στην ομάδα της Νέας Σμύρνης βλέπουν την αποψινή αναμέτρηση ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντιδράσουν και να αποκτήσουν ψυχολογία για την συνέχεια.

Βαθμολογικά δεν υπάρχει καμία σημασία, μιας και ο Πανιώνιος βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου του με ρεκόρ 1-8.