Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανιώνιος: Δύσκολη δοκιμασία στη Γερμανία
Οnsports Τeam 09 Δεκεμβρίου 2025, 09:34
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Δύσκολη δοκιμασία στη Γερμανία

Οι «κυανέρυθροι» προσπαθούν να μαζέψουν τα… κομμάτια τους μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens και ψάχνουν αντίδραση και μια καλή εμφάνιση εκτός έδρας κόντρα στην Τσέμνιτζ (20:00).

Ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στην Γερμανία και στην έδρα της Τσέμνιτζ (20:00) για την 10η αγωνιστική του Β΄ομίλου του Eurocup και ψάχνει… αντίδραση μετά την τραγική του εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, για την 9η αγωνιστική της  Stoiximan GBL.

Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας του Ηλία Ζούρου δεν είναι καθόλου καλό, λόγω της κακής πορείας της ομάδας, με αποκορύφωμα όσα έγιναν κόντρα στους «πράσινους» και άπαντες στην ομάδα της Νέας Σμύρνης βλέπουν την αποψινή αναμέτρηση ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντιδράσουν και να αποκτήσουν ψυχολογία για την συνέχεια.

Βαθμολογικά δεν υπάρχει καμία σημασία, μιας και ο Πανιώνιος βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου του με ρεκόρ 1-8.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εξελίξεις στην Τουρκία για το σκάνδαλο στοιχηματισμού: 20 προφυλακίσεις υπόπτων
4 λεπτά πριν Εξελίξεις στην Τουρκία για το σκάνδαλο στοιχηματισμού: 20 προφυλακίσεις υπόπτων
EUROPA LEAGUE
Europa League, Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ο Νόμπρε «σφυρίζει» στο ΟΑΚΑ
5 λεπτά πριν Europa League, Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ο Νόμπρε «σφυρίζει» στο ΟΑΚΑ
BET
To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
19 λεπτά πριν To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Μπογκντάνοβιτς για Ομπράντοβιτς: «Έκανε την καλύτερη επιλογή για όλους»
19 λεπτά πριν Μπογκντάνοβιτς για Ομπράντοβιτς: «Έκανε την καλύτερη επιλογή για όλους»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Grand Hotel, το επεισόδιο που όλοι περιμένουν: Η συνάντηση Πέτρου - Αλίκης και η απογοήτευση