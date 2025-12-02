Ομάδες

Άρης για Γκάλη: «Σαν σήμερα η επανάσταση στον ελληνικό αθλητισμό…»
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 15:45
ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Γκάλη: «Σαν σήμερα η επανάσταση στον ελληνικό αθλητισμό…»

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης για το ντεμπούτο του Νίκου Γκάλη με τα κιτρινόμαυρα, το μακρινό 1979.

Σαν σήμερα το μακρινό 1979 ο Νίκος Γκάλης έκανε την εμφάνισή του στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Άρη και η ομάδα της Θεσσαλονίκης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση κάνοντας λόγο για... επανάσταση στον ελληνικό αθλητισμό. 

Αναλυτικά: 

"Η 2α Δεκεμβρίου του 1979 αποτέλεσε την απαρχή της «επανάστασης» στο μπάσκετ του ΑΡΗ, στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό…

Σαν σήμερα (02/12), ανυπέρβλητος Νίκος Γκάλης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με τον θεό του πολέμου στο στήθος.
 
Στον αγώνα με τον Ηρακλή (79-78), όπου σημείωσε 30 πόντους.

Τη συνέχεια τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος…



