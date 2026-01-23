Ιτούδης: «Έχουμε τραυματισμούς και ζητήματα που πρέπει να λύσουμε»

Οnsports Τeam

Η Χάποελ ετοιμάζεται για το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Παρτιζάν και ο Έλληνας τεχνικός στέκεται στα προβλήματα που έχει η ομάδα του.

Η Χάποελ μετράει αντίστροφα για το ματς με την Παρτιζάν και ο Δημήτρης Ιτούδης μοιάζει να ψάχνει λύσεις για τα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Παρτιζάν κέρδισε την Μπάγερν Μπάγερν και δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει. Από την πλευρά μας, έχουμε κάποιους μικρούς και μεγάλους τραυματισμούς και μερικά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε.

Αλλά μπαίνουμε στο παιχνίδι με κίνητρο και συγκέντρωση για αυτήν την πολύ απαιτητική πρόκληση».