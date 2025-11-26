Ομάδες

Δεν θα αγωνιστεί ο Όσμαν κόντρα στη Βοσνία, όπως αποκάλυψε ο Αταμάν
Onsports Team 26 Νοεμβρίου 2025, 17:26
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR δε θα αγωνιστεί με την Τουρκία στο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σε ρυθμούς Εθνικών ομάδων μπαίνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Εργκίν Αταμάν ως προπονητής και της Εθνικής Τουρκίας, πέραν του Παναθηναϊκού AKTOR, ετοιμάζει την ομάδα του για το ματς της Πέμπτης (27/11) με την Βοσνία.

Σε αυτόν τον αγώνα δε θα συμμετέχει ο Τζέντι Όσμαν. Ο άσος των «πράσινων» που ταλαιπωρείται από διάστρεμμα το οποίο «κληρονόμησε» στο ματς με την Ντουμπάι BC, θα χάσει την πρώτη αναμέτρηση των «παραθύρων».

Ο Αταμάν έκανε δηλώσεις στις οποίες αποκάλυψε πως δε θα έχει τον αρχηγό του με τη Βοσνία και είναι ανοιχτό το αν θα προλάβει το παιχνίδι με την Ελβετία:

«Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες των παραθύρων. Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό· θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τζέντι Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία».



