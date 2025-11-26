Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν!

Σοκ στην Παρτίζαν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποβάλει στη διοίκηση την παραίτησή του, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά κυρίως η άσχημη εικόνα που παρουσιάζει σε σταθερή βάση το τελευταίο διάστημα φέρνουν εξελίξεις στην Παρτίζαν.

Η σερβική ομάδα έχει χάσει επτά από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια στην EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Mozzart Sport, ο προπονητής με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ υπέβαλε την παραίτησή του από το προπονητικό επιτελείο της Παρτιζάν και μένει να δούμε αν αυτή θα γίνει αποδεκτή από τη διοίκηση. Κάτι που προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στη Σερβία, το διοικητικό συμβούλιο με επικεφαλής τον Όστο Μιχαΐλοβιτς θα είναι αυτό που θα αποφασίσει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη (27/11) για το αν θα αποδεχτεί την παραίτηση του Ομπράντοβιτς ή θα προσπαθήσει να τον πείσει να μείνει και να συνεχίσει να παλεύει με τα προβλήματα στο γήπεδο.