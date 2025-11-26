Η ενθουσιώδης ανάρτηση του Τζέριαν Γκραντ με τον πατέρα του στο Telekom Center Athens

Onsports Team

Ο Χάρβεϊ Γκραντ με γιους μπασκετμπολίστες, δίδυμος αδερφός του Χόρας Γκραντ και ο ίδιος επαγγαλμετίας μπασκετμπολίστας, δεν έχει ξαναζήσει ποτέ κάτι ανάλογο με αυτό που βίωσε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Η οικογένεια του Τζέριαν Γκραντ, είναι μία απ’ τις ομορφότερες μπασκετικές ιστορίες στον πλανήτη. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρτιζάν, ο Αμερικανός είχε στην εξέδρα τον πατέρα του, Χάρβεϊ Γκραντ. Ο οποίος υπήρξε επαγγελματίας μπασκετμπολίστας στα νιάτα του.

Τα αδέρφια του, Τζέραμι και Τζεράι είναι επίσης επαγγελματίες μπασκετμπολίστες. Ο δίδυμος αδερφός του πατέρα του, είναι ο διάσημος Χόρας Γκραντ, με την τεράστια καριέρα στους θρυλικούς Μπουλς, στο Ορλάντο και όχι μόνο.

Το μπασκετικό υπόβαθρο της οικογένειας Γκραντ, είναι πραγματικά για σεμινάριο. Η χαρά του Τζέριαν ήταν τεράστια για το γεγονός πως είχε τον πατέρα του στην Αθήνα, στο γήπεδο για να τον δει να αγωνίζεται. Πέρα απ’ αυτό, του εκμυστηρεύτηκε και κάτι σπουδαίο. Πως δεν έχει ξαναζήσει ποτέ του κάτι ανάλογο σε επίπεδο ατμόσφαιρας και μπασκετικού περιβάλλοντος.

Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Τζέριαν Γκραντ, ανεβάζοντας φωτογραφία του χαμογελαστού πατέρα του. Συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα:

«Ο μπαμπάς είπε πως είναι το καλύτερο μπασκετικό περιβάλλον που έχει βρεθεί ποτέ. Ευχαριστώ οπαδοί του Παναθηναϊκού, το πετύχατε ξανά».