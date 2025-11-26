Κηφισιά: Ο Τεττέη παρέλαβε το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού

Οnsports Τeam

Μια μεγάλη και σημαντική έκπληξη περίμενε τον Αντρέα Τεττέη πριν από την έναρξη της σημερινής προπόνησης της Κηφισιάς.

Το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού της FIFRO έφτασε στα χέρια του Ανδρέα Τεττέη, με τον ΠΣΑΠΠ να του το παραδίδει κάνοντάς του έκπληξη στην προπόνηση της Κηφισιάς.

Ο Έλληνας επιθετικός, μετά την κλήση του στην Εθνική ομάδα για πρώτη φορά και την παρουσία του με το Εθνόσημο στο στήθος έζησε μία ακόμα μεγάλη στιγμή που θα τον συνοδεύει για ολόκληρη την ζωή του.

Πριν από λίγο καιρό ο Τεττέη είχε ανακοινωθεί πως ήταν ένας εκ των υποψηφίων για την κατάκτηση του συγκεκριμένου βραβείου και ο ΠΣΑΠΠ έκανε γνωστό ότι ο Τεττέη έγινε ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία που επιβραβεύεται με αυτή τη διάκριση.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να προωθήσουν την κοινωνική αλλαγή, πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.