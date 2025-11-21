Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική ομάδα: Οι κλήσεις του Σπανούλη για τα «παράθυρα»
Οnsports Τeam 21 Νοεμβρίου 2025, 11:19
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική ομάδα: Οι κλήσεις του Σπανούλη για τα «παράθυρα»

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους παίκτες που αποφάσισε να έχει μαζί του ο Ομοσπονδιακός τεχνικός στα δύο προσεχή ματς για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες.

Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

Όνομα Ημ.Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 172 1139

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός 92 599

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός 48 222

Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ 42 184

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Ολυμπιακός 38 191

Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999 1.94 PG Ηρακλής 31 124

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 21 86

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 F Παναθηναϊκός 14 63

Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος 9 23

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 5 12

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 4 6

Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 3 6

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 3 6

Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 G Νάπολι 3 24

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης – –

Nίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ – –

Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας – –

Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι – –”



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Πιτίνο: «Είπα στους Νικς να πάρουν τον Μίτσελ και εκείνοι πήραν τον… Νιλικίνα»
10 λεπτά πριν Πιτίνο: «Είπα στους Νικς να πάρουν τον Μίτσελ και εκείνοι πήραν τον… Νιλικίνα»
EUROLEAGUE
Ξέσπασε ο Φρανσίσκο: «Η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, η κατάσταση ξεφεύγει»
20 λεπτά πριν Ξέσπασε ο Φρανσίσκο: «Η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, η κατάσταση ξεφεύγει»
BASKET LEAGUE
Sold out το «Παλατάκι» για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
29 λεπτά πριν Sold out το «Παλατάκι» για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Euroleague, Ολυμπιακός - Παρί: Να επιστρέψει στις νίκες μετά το κάζο στο Μιλάνο
29 λεπτά πριν Euroleague, Ολυμπιακός - Παρί: Να επιστρέψει στις νίκες μετά το κάζο στο Μιλάνο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved