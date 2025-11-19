Στο κυνήγι της κορυφής ΠΑΟΚ και Περιστέρι - Ψάχνει αντίδραση ο Πανιώνιος

Onsports Team

Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στη «μάχη» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, σε μια κρίσιμη βραδιά για ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Πανιώνιο.

Στο PAOK Sports Arena (20:15), ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπράουνσβάιγκ σε ένα παιχνίδι καθοριστικής σημασίας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητά τη νίκη που θα του δώσει σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, ενώ παράλληλα θα τον διατηρήσει ολοζώντανο στη μάχη για την κορυφή του ομίλου.

Λίγο νωρίτερα, το Περιστέρι αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στην Μπρνο (19:00), επίσης στο πλαίσιο του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» την πρόκριση μετά το πολύτιμο διπλό της στην Κουταϊσι την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο θέλει τη νίκη και στην Τσεχία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα κατάκτησης της πρώτης θέσης του ομίλου.

Στο Eurocup, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Λιετκαμπέλις στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας (19:30). Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να αφήσουν πίσω τους τις συνεχόμενες ήττες των τελευταίων εβδομάδων σε Ελλάδα και Ευρώπη, και να ανακτήσουν την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας της σεζόν.