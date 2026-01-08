«Θέλει Άμραμπατ ο Μεντιλίμπαρ»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού ο τεχνικός του Ολυμπιακού θέλει να φέρει στην ομάδα του τον Σοφιάν Άμραμπατ.

Στο... στόχαστρο του Ολυμπιακού και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται ο Σοφιάν Άμραμπατ. Ο 29χρονος Μαροκινός χαφ αρέσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σύμφωνα με δημοσίευμα της Estadio Deportivo, έχει εισηγηθεί την απόκτησή του.

Στο ρεπορτάζ των Ισπανών αναφέρεται πως οι «ερυθρόλευκοι» σχεδιάζουν να κάνουν αλλαγές στη μεσαία γραμμή, καθώς δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του Ντάνι Γκαρθία, ενώ η παρουσία του Λορέντσο Σκιπιόνι δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Και στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα του Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπέτις, ως δανεικός από τη Φενέρμπαχτσε.

Βέβαια, η περίπτωση του 29χρονου μέσου είναι περίπλοκη και δεν θα μπορούσε να γίνει τον Ιανουάριο η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ή σε άλλη ομάδα, καθώς ήδη έχει αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν σε δύο ομάδες (Φενέρμπαχτσε και Μπέτις). Ωστόσο, είναι στη λίστα του Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες που ταιριάζουν στο αγωνιστικό προφίλ που θέλει.