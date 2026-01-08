Παυλίδης: «Συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα»
Η Μπενφίκα αποκλείστηκε από το Super Cup και ο Έλληνας επιθετικός ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας για την αποτυχία.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν από τους λίγους διασωθέντες της Μπενφίκα, στο χθεσινό κάζο του αποκλεισμού από τον τελικό του Σούπερ Καπ Πορτογαλίας. Οι «αετοί» ηττήθηκαν 3-1 από την Μπράγκα. η οποία θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Γκιμαράες.
Ο Παυλίδης είχε απολογητική διάθεση μετά το τέλος της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας.
«Δεν ήταν καλό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο, δεχτήκαμε δύο γκολ, μετά δοκιμάσαμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν λειτούργησε. Συγχαρητήρια στην Μπράγκα, είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν φτάσαμε στον τελικό», ανέφερε αρχικά στο Sport TV.