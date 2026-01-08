Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παυλίδης: «Συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα»
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 10:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παυλίδης: «Συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα»

Η Μπενφίκα αποκλείστηκε από το Super Cup και ο Έλληνας επιθετικός ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας για την αποτυχία. 

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν από τους λίγους διασωθέντες της Μπενφίκα, στο χθεσινό κάζο του αποκλεισμού από τον τελικό του Σούπερ Καπ Πορτογαλίας. Οι «αετοί» ηττήθηκαν 3-1 από την Μπράγκα. η οποία θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Γκιμαράες.

Ο Παυλίδης είχε απολογητική διάθεση μετά το τέλος της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας. 

«Δεν ήταν καλό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο, δεχτήκαμε δύο γκολ, μετά δοκιμάσαμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν λειτούργησε. Συγχαρητήρια στην Μπράγκα, είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν φτάσαμε στον τελικό», ανέφερε αρχικά στο Sport TV.

Για το ότι δεν μπαίνει καλά η ομάδα στα παιχνίδια: «Σωστά. Μερικές φορές έχουμε δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αποφεύγοντας τα λάθη των παικτών. Αυτά είναι καθοριστικά παιχνίδια και το να ξεκινάμε με ήττες κάνει τα παιχνίδια διαφορετικά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θέλαμε τον τελικό, ήταν ένα τρόπαιο, το κερδίσαμε πέρυσι, αλλά δεν ήταν το παιχνίδι μας, δεν παίξαμε καλά, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε».
 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Να μην υποτιμήσουμε την Μπάγερν»
7 λεπτά πριν Μπαρτζώκας: «Να μην υποτιμήσουμε την Μπάγερν»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ηρακλής: Και επίσημα Πετράκης στον πάγκο
13 λεπτά πριν Ηρακλής: Και επίσημα Πετράκης στον πάγκο
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας για Τζόουνς: «Ιδανικό να παίξει με την Καρδίτσα, θα σας ενημερώσει η ομάδα»
32 λεπτά πριν Μπαρτζώκας για Τζόουνς: «Ιδανικό να παίξει με την Καρδίτσα, θα σας ενημερώσει η ομάδα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Κανονικά ο Μιλουτίνοφ κόντρα στην Μπάγερν
36 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Κανονικά ο Μιλουτίνοφ κόντρα στην Μπάγερν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved