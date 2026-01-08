Παυλίδης: «Συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα»

Οnsports Τeam

Η Μπενφίκα αποκλείστηκε από το Super Cup και ο Έλληνας επιθετικός ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας για την αποτυχία.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν από τους λίγους διασωθέντες της Μπενφίκα, στο χθεσινό κάζο του αποκλεισμού από τον τελικό του Σούπερ Καπ Πορτογαλίας. Οι «αετοί» ηττήθηκαν 3-1 από την Μπράγκα. η οποία θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Γκιμαράες.

Ο Παυλίδης είχε απολογητική διάθεση μετά το τέλος της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας.

«Δεν ήταν καλό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο, δεχτήκαμε δύο γκολ, μετά δοκιμάσαμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν λειτούργησε. Συγχαρητήρια στην Μπράγκα, είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν φτάσαμε στον τελικό», ανέφερε αρχικά στο Sport TV.

Για το ότι δεν μπαίνει καλά η ομάδα στα παιχνίδια: «Σωστά. Μερικές φορές έχουμε δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αποφεύγοντας τα λάθη των παικτών. Αυτά είναι καθοριστικά παιχνίδια και το να ξεκινάμε με ήττες κάνει τα παιχνίδια διαφορετικά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θέλαμε τον τελικό, ήταν ένα τρόπαιο, το κερδίσαμε πέρυσι, αλλά δεν ήταν το παιχνίδι μας, δεν παίξαμε καλά, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα, θέλουμε να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να μάθουμε από αυτά τα παιχνίδια».