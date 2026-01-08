Ολυμπιακός: Σκέψεις για αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα

Οnsports Τeam

Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσουν αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, υπάρχει η σκέψη για αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα Aktor, ο οποίος είναι προγραμματισμένος το επόμενο Σάββατο. Δηλαδή μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και πριν τον κρίσιμο αγώνα με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Πρόκειται για παιχνίδια υψηλής έντασης και σημασίας, γιατί αφενός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα κριθεί η είσοδος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ στο ματς με τους Γερμανούς είναι επιτακτική η νίκη, για να διατηρηθεί η ελπίδα της παρουσίας στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας της League Phase του Champions League.

Αυτό βέβαια είναι κάτι που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, μιας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι και τόσο «ζεστός» με την αυτή τη σκέψη. Ο Ισπανός τεχνικός δε θέλει να αλλάζει το πρόγραμμα της ομάδας, θέλει οι παίκτες του να έχουν συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια τους για να έχουν ρυθμό και μάλλον θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για να δούμε την τελική απόφαση του Ολυμπιακού που ουσιαστικά θα είναι απόφαση του προπονητή του.

Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα πρέπει να κατατεθεί άμεσα στη Λίγκα για να είναι έγκαιρο και να γίνει δεκτό.