ΝΒΑ: Οι «Πολεμιστές» λύγισαν τον Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)

Οnsports Τeam

Πλούσιο θέαμα για ένα ακόμα βράδυ στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μη μπορούν να κάμψουν την αντίσταση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν 120-113 των Μιλγουόκι Μπακς.

Παρά την μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Σαν Φρανσίσκο, οι Μπακς ηττήθηκαν 120-113 από τους Ουόριορς, υποχωρώντας στο 16-21, ενώ η ομάδα του Κάρι ανέβηκε στο 20-18.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν καταιγιστικός, σημειώνοντας 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε 29:37 παρουσίας του στο παρκέ, αλλά δεν ήταν αρκετό για τη νίκη των «ελαφιών». Ο Πόρτερ πρόσθεσε 15 πόντους, με 9 ασίστ.

Από την πλευρά των «πολεμιστών», ο Στεφ Κάρι πέτυχε 29 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ Μέλτον και Μπάτλερ σημείωσαν 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χόρνετς - Ράπτορς 96-97

Πίστονς - Μπουλς 108-93

Σίξερς - Ουίζαρντς 131-110

Σέλτικς - Νάγκετς 110-114

Χοκς - Πέλικανς 117-100

Νετς - Μάτζικ 103-104

Νικς - Κλίπερς 123-111

Γκρίζλις - Σανς 98-117

Θάντερ - Τζαζ 129-125

Σπερς - Λέικερς 107-91

Γουόριορς - Μπακς 120-113

Μπλέιζερς - Ρόκετς 103-102