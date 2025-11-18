Εθνική ομάδα: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει η «μάχη» για το Παγκόσμιο

Οnsports Τeam

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Ρουμανία στις 27 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο «Αλεξάνδρειο», με τα εισιτήρια της αναμέτρησης να είναι στη διάθεση του κόσμου.

Το πρώτο βήμα προς τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, για την Εθνική μας ομάδα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο «Αλεξάνδρειο».

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Ρουμανία στις 27 Νοεμβρίου, στις 18:30 με στόχο ένα νικηφόρο ξεκίνημα και η στήριξη του κόσμου είναι δεδομένη.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα διατίθενται ήδη από σήμερα (18/11, 13:00) ενώ για την είσοδο στον αγώνα επισημάνθηκε πως δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο το κοινό.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι δωρεάν, χωρίς εξασφαλισμένη θέση, προσφέροντας τη δυνατότητα στις οικογένειες να ζήσουν μαζί την εμπειρία της Εθνικής.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το πρώτο βήμα της Εθνικής Ανδρών προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 και μπορείτε να βρεθείτε δίπλα στην επίσημη αγαπημένη με ένα απλό “κλικ”! Είναι άλλωστε μια πόλη που έχει δείξει και αποδείξει την αγάπη της για το μπάσκετ! Ο αγώνας Ελλάδα – Ρουμανία θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου στις 18.30 στο “Αλεξάνδρειο” και τα εισιτήρια διατίθενται από σήμερα (18/11) στις 13.00 από την ticketmaster.

Για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet. Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

*Η ticketmaster είναι αποκλειστικός πάροχος εισιτηρίων των διοργανώσεων της ΕΟΚ.»