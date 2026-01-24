Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σκληρή γλώσσα Βαγγέλη Αλεξανδρή για τη Βασιλική Τσαρούχα
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 18:09
BASKET LEAGUE

Σκληρή γλώσσα Βαγγέλη Αλεξανδρή για τη Βασιλική Τσαρούχα

Ο Έλληνας προπονητής σε ανάρτησή του τα έβαλε με την ρέφερι του αγώνα Προμηθέας – Άρης, στον οποίο οι γηπεδούχοι σούταραν 27 βολές στο πρώτο ημίχρονο.

Ο αγώνας Προμηθέας – Άρης για την Greek Basketball League… σήκωσε αρκετή σκόνη. Κατά τη διάρκεια του ακόμη, οι αντιδράσεις ήταν έντονες για τη διαιτησία. Καθώς τα σφυρίγματα είχαν δώσει στην ομάδα της Πάτρας 27 βολές από το ημίχρονο του ματς.

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άρη, με ανάρτησή του τα έβαλε ανοιχτά με την Βασιλική Τσαρούχα. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε:

«Όλα τα σφάζει... όλα τα μαχαιρώνει. Τόσα χρόνια στα γήπεδα δεν έχω συναντήσει πιο αδίστακτη διαιτητή. Απορώ με την προστασία που της παρέχουν!».

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΚΑΕ Άρης: «Το χειρουργείο απέτυχε, το μπάσκετ παραμένει αναίσθητο»
7 λεπτά πριν ΚΑΕ Άρης: «Το χειρουργείο απέτυχε, το μπάσκετ παραμένει αναίσθητο»
SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Το 0-1 του Γιόβιτς στην Τρίπολη (βίντεο)
19 λεπτά πριν Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Το 0-1 του Γιόβιτς στην Τρίπολη (βίντεο)
ΣΠΟΡ
Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
23 λεπτά πριν Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
SUPER LEAGUE
Εκτός αποστολής της Ουνιόν Βερολίνου ο Άλεξ Κραλ, πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Τσέχος
58 λεπτά πριν Εκτός αποστολής της Ουνιόν Βερολίνου ο Άλεξ Κραλ, πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Τσέχος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved