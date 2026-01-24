LIVE Ολυμπιακός – Βόλος: Η… επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στη Super League

Οnsports Team

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ολυμπιακός – Βόλος, για την 18η αγωνιστική της Super League.

Από το «Γ. Καραϊσκάκης» ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής δράσης του Σαββατοκύριακου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός μετά το θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν και με το μυαλό στον Άγιαξ κόντρα στον οποίο θα διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League, φιλοξενεί τον Βόλο. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν αγωνιστεί την προηγούμενη εβδομάδα για να προετοιμαστούν ενόψει Γερμανών.

Θέλουν λοιπόν να επιστρέψουν στις νίκες και να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ δεδομένα, καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν αναβάλει τον δικό τους αγώνα με την Κηφισιά. Ο Βόλος από την άλλη, προέρχεται από την ήττα με τον Ατρόμητο στην έδρα του και έχει πολλές απουσίες. Οπότε κυνηγά ένα… θαύμα στο Φάληρο.

