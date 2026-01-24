Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έγινε «Λιοντάρι» ο Μπιλέ
Οnsports Τeam 24 Ιανουαρίου 2026, 17:17
SUPER LEAGUE / Πανσερραϊκός

Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έγινε «Λιοντάρι» ο Μπιλέ

Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι με κάθε… επισημότητα από το Σάββατο (24/01) ο Νταρνέλ Ερίκ Μπιλέ.

Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσαν τα «Λιοντάρια» των Σερρών, καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας με τον 21χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μπαρνέλ Ερίκ Μπιλέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Μπιλέ είναι γεννημένος στις 28/10/2005 στην Γαλλία, αγωνίζεται ως αριστερός χαφ και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Σεντ Ετιέν, ενώ το 2024 εντάχθηκε στον Αστέρα Τρίπολης κάνοντας τις πρώτες του συμμετοχές στην Σούπερ Λιγκ.

Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ πέρυσι κλήθηκε και έκανε τις πρώτες του συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.

Νταρνέλ, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έγινε «Λιοντάρι» ο Μπιλέ
9 λεπτά πριν Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έγινε «Λιοντάρι» ο Μπιλέ
SUPER LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός – Βόλος: Η… επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στη Super League
40 λεπτά πριν LIVE Ολυμπιακός – Βόλος: Η… επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στη Super League
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – Βόλος: Με δέκα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
56 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Βόλος: Με δέκα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
SUPER LEAGUE
Αντίνο: «Δεν βλέπω την ώρα να αγωνιστώ – Κίνητρό μου το ενδιαφέρον όλων»
1 ώρα πριν Αντίνο: «Δεν βλέπω την ώρα να αγωνιστώ – Κίνητρό μου το ενδιαφέρον όλων»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved