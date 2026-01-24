Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έγινε «Λιοντάρι» ο Μπιλέ

Οnsports Τeam

Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι με κάθε… επισημότητα από το Σάββατο (24/01) ο Νταρνέλ Ερίκ Μπιλέ.

Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσαν τα «Λιοντάρια» των Σερρών, καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας με τον 21χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μπαρνέλ Ερίκ Μπιλέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Μπιλέ είναι γεννημένος στις 28/10/2005 στην Γαλλία, αγωνίζεται ως αριστερός χαφ και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Σεντ Ετιέν, ενώ το 2024 εντάχθηκε στον Αστέρα Τρίπολης κάνοντας τις πρώτες του συμμετοχές στην Σούπερ Λιγκ.

Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ πέρυσι κλήθηκε και έκανε τις πρώτες του συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.

Νταρνέλ, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».