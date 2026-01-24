Super League 2: Απέδρασε από τους Ζωσιμάδες ο Ηρακλής, 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Με «μεγάλο» διπλό ολοκλήρωσε τη regular season της Super League 2, ο πρωτοπόρος του Α’ ομίλου Ηρακλής, ο οποίος νίκησε 2-1 τον ΠΑΣ στα Ιωάννινα.

Ο «γηραιός» πέρασε δια πυρός και σιδήρου από τους «Ζωσιμάδες», λυγίζοντας τους μαχητικούς γηπεδούχους με γκολ του Ντουρμισάι στο 89ο λεπτό.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Μάναλη στο 15’, αλλά ο ΠΑΣ Γιάννινα ισοφάρισε με τον Κοντονίκο στο 49ο λεπτό. Τον τελευταίο λόγο, όμως, είπε ο Φιορίν Ντουρμισάι, ο οποίος έστειλε με κεφαλιά στα δίχτυα, ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Καφενζής (68′ Τσίρης), Χαβαλές, Τουρκοχωρίτης, Δούμας, Ναούμης, Αθανασίου (78′ Κιτσάκης), Κασέμι (68′ Παυλίδης), Κοντονίκος, Μπουλλάρι, Κριμιτζάς.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Βιτλής (59′ Αναστασίου), Προύτζος (73′ Κούστα), Κράιντς, Ουάρντα, Μαχαίρας (59′ Κυνηγόπουλος), Μάναλης, Εραμούσπε, Ντέλετιτς (73′ Τζίμας), Τσάκλα.

Ο Νέστος Χρυσούπολης σόκαρε την Αναγέννηση, καθώς νίκησε 2-1 στην Καρδίτσα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 11’ με τον Γλυνό, με την ΑΣΑ να ισοφαρίζει με τον Κάσσο στο 29’. Ο Νέστος ανέκτησε το προβάδισμα πέντε λεπτά αργότερα, με σκόρερ τον Σέα.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος (55′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (46′ Πεταυράκης), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Κάσσος, Μπακαγιόκο (46′ Ανδρέου), Καμπετσής, Τίντε (46′ Σοΐρι).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Γιαξής, Σαπουντζής (66′ Κωστίκα), Λέλεκας (33′ λ.τ Αρνίς), Μανωλάκης, Τσίκος, Σταυρόπουλος, Γλυνός, Σέα.

Την «γκέλα» της Αναγέννησης εκμεταλλεύτηκε η Νίκη Βόλου, η οποία έκανε τη δουλειά στην Ευκαρπεία και την έπιασε στη δεύτερη θέση. Οι φιλοξενούμενοι με σκόρερ τον Λουκίνα στο 60’, έκαμψε 1-0 την αντίσταση του Μακεδονικού.

Α' ΌΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ Β' – Καμπανιακός 4-1

Μακεδονικός – Νίκη Βόλου 0-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Καβάλα – Αστέρας AKTOR Β' 1-1

Η βαθμολογία (σε 18 αγώνες - τελική)

ΠΟΤ Ηρακλής 44 Νίκη Βόλου 39 Αναγέννηση Καρδίτσας 39 Αστέρας AKTOR Β' 32 ΠΑΟΚ Β' 24 Καβάλα 23 Νέστος Χρυσούπολης 18 Καμπανιακός 15 ΠΑΣ Γιάννινα 10 Μακεδονικός 6

Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α' Ομίλου:

Playoffs

Ηρακλής 22 Νίκη Βόλου 20 Αναγέννηση Καρδίτσας 20 Αστέρας Β' 16

Playouts

5. ΠΑΟΚ Β' 12

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 3