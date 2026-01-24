Ομάδες

Super League 2: Απέδρασε από τους Ζωσιμάδες ο Ηρακλής, 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα
INTIME SPORTS
Οnsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 17:52
SUPER LEAGUE 2 / Ηρακλής

Super League 2: Απέδρασε από τους Ζωσιμάδες ο Ηρακλής, 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα

Με «μεγάλο» διπλό ολοκλήρωσε τη regular season της Super League 2, ο πρωτοπόρος του Α’ ομίλου Ηρακλής, ο οποίος νίκησε 2-1 τον ΠΑΣ στα Ιωάννινα.

Ο «γηραιός» πέρασε δια πυρός και σιδήρου από τους «Ζωσιμάδες», λυγίζοντας τους μαχητικούς γηπεδούχους με γκολ του Ντουρμισάι στο 89ο λεπτό.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Μάναλη στο 15’, αλλά ο ΠΑΣ Γιάννινα ισοφάρισε με τον Κοντονίκο στο 49ο λεπτό. Τον τελευταίο λόγο, όμως, είπε ο Φιορίν Ντουρμισάι, ο οποίος έστειλε με κεφαλιά στα δίχτυα, ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Καφενζής (68′ Τσίρης), Χαβαλές, Τουρκοχωρίτης, Δούμας, Ναούμης, Αθανασίου (78′ Κιτσάκης), Κασέμι (68′ Παυλίδης), Κοντονίκος, Μπουλλάρι, Κριμιτζάς.
Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Βιτλής (59′ Αναστασίου), Προύτζος (73′ Κούστα), Κράιντς, Ουάρντα, Μαχαίρας (59′ Κυνηγόπουλος), Μάναλης, Εραμούσπε, Ντέλετιτς (73′ Τζίμας), Τσάκλα.

Ο Νέστος Χρυσούπολης σόκαρε την Αναγέννηση, καθώς νίκησε 2-1 στην Καρδίτσα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 11’ με τον Γλυνό, με την ΑΣΑ να ισοφαρίζει με τον Κάσσο στο 29’. Ο Νέστος ανέκτησε το προβάδισμα πέντε λεπτά αργότερα, με σκόρερ τον Σέα.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος (55′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (46′ Πεταυράκης), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Κάσσος, Μπακαγιόκο (46′ Ανδρέου), Καμπετσής, Τίντε (46′ Σοΐρι).
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Γιαξής, Σαπουντζής (66′ Κωστίκα), Λέλεκας (33′ λ.τ Αρνίς), Μανωλάκης, Τσίκος, Σταυρόπουλος, Γλυνός, Σέα.

Την «γκέλα» της Αναγέννησης εκμεταλλεύτηκε η Νίκη Βόλου, η οποία έκανε τη δουλειά στην Ευκαρπεία και την έπιασε στη δεύτερη θέση. Οι φιλοξενούμενοι με σκόρερ τον Λουκίνα στο 60’, έκαμψε 1-0 την αντίσταση του Μακεδονικού.

Α' ΌΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

  • ΠΑΟΚ Β' – Καμπανιακός 4-1
  • Μακεδονικός – Νίκη Βόλου 0-1
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής 1-2
  • Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2
  • Καβάλα – Αστέρας AKTOR Β' 1-1

Η βαθμολογία (σε 18 αγώνες - τελική)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 44
  2. Νίκη Βόλου 39
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 39
  4. Αστέρας AKTOR Β' 32
  5. ΠΑΟΚ Β' 24
  6. Καβάλα 23
  7. Νέστος Χρυσούπολης 18
  8. Καμπανιακός 15
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 10
  10. Μακεδονικός 6

Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α' Ομίλου:

Playoffs

  1. Ηρακλής 22
  2. Νίκη Βόλου 20
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20
  4. Αστέρας Β' 16

Playouts

5. ΠΑΟΚ Β' 12

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 3



