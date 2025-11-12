Basketball Champions League, ΑΕΚ - Ρίγα: Να «αγκαλιάσει» την πρωτιά - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην κορυφή του 6ου ομίλου, με το απόλυτο των τριών νικών σε ισάριθμα ματς, έχοντας ήδη νικήσει κατά σειρά τη Ρίγα εκτός έδρας στην πρεμιέρα (69-53), τη Σολνόκι (91-77) στα Άνω Λιόσια και τη Λέβιτσε (71-69) στην Σλοβακία. Το απόγευμα της Τετάρτης (12/11), θέλει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της και να «κλειδώσει» ουσιαστικά την πρώτη θέση που οδηγεί απ’ ευθείας στη φάση των «16».

Από την άλλη, η Ρίγα βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου με ρεκόρ 0-3 και δίνει ίσως την τελευταία της ευκαιρία για πρόκριση. Η ομάδα του Μάρτινς Γκούλμπις ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο το «διπλό» που θα την κρατήσει «ζωντανή» στη διεκδίκηση μιας εκ των τριών προνομιούχων θέσεων. Στο εγχώριο πρωτάθλημα, πάντως, δείχνει σε καλή κατάσταση, προερχόμενη από δύο άνετες νίκες επί της Όργκε (90-74) και της Λιεπάγια (83-71), που την ανέβασαν στο 7-2 και την 4η θέση της βαθμολογίας στη Λετονία-Εσθονία.

Για την ΑΕΚ, το ματς έχει διπλή σημασία. Εκτός από τη διατήρηση του αήττητου στην Ευρώπη, οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν αντίδραση μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Περιστέρι (79-66) και ΠΑΟΚ (78-76) στο ελληνικό πρωτάθλημα, αποτελέσματα που έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί επτά αγώνων και τους έριξαν στην 3η θέση της Stoiximan Basket League (4-2).

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ρίγα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD.