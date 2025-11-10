Ομάδες

NCAA: Ο Μαντζούκας έκανε ντεμπούτο με το Οκλαχόμα Στέιτ – Όσα έκανε στην πρώτη εμφάνισή του (βίντεο)
Onsports Team 10 Νοεμβρίου 2025, 15:40
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Λευτέρης Μαντζούκας κατέγραψε την πρώτη του εμφάνιση στο NCAA με τη φανέλα του Οκλαχόμα Στέιτ.

Οι Κάουμποϊς έκαναν το «2 στα 2», καθώς επικράτησαν 87-63 των Άτζις του Τέξας Α&Μ.

Ο Μαντζούκας βρέθηκε στο παρκέ για 18 λεπτά και μέτρησε 8 πόντους με 4/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, μία ασίστ, μια τάπα κι ένα λάθος. Μάλιστα, πέτυχε κι ένα γκολ φάουλ, το οποίο πανηγυρίστηκε έντονα από συμπαίκτες και φιλάθλους.

Πρώτος σκόρερ του Οκλαχόμα Στέιτ ήταν ο Κρίστιαν Κόουλμαν με 16 πόντους, ενώ για το Τέξας Α&Μ ξεχώρισε ο Μάρκους Χιλ (14π.).

Texas A&M vs. Oklahoma State Extended Highlights | 2025-26 Big 12 Men's Basketball



