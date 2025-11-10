Φαρίντ: «Ευκαιρία για εμένα, να δείξω ότι είμαι ικανός για την Euroleague»

INTIME SPORTS

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για τον στόχο που έχει με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο χαρακτήρισε ως μια ευκαιρία για τον ίδιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κένεθ Φαρίντ:

Για το αν είναι έτοιμος να παίξει με μία προπόνηση: «Πάντα είμαι έτοιμος να παίξω. Αγαπώ το μπάσκετ. Προσπαθώ να μένω πάντα έτοιμος σε όποια συνθήκη και αν είναι και όταν χρειαστεί είμαι έτοιμος να παίξω».

Για το αν έβλεπε Euroleague: «Έβλεπα Εuroleague και κυρίως έβλεπα τους παλιούς μου συμπαίκτες όπως ο Χουάντσο και ο Χεζόνια. Και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και συνεχόμενα παιχνίδια και είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά για μένα είναι μία ευκαιρία».

Για το αν τα συνεχόμενα παιχνίδια του θυμίζουν το ΝΒΑ: «Έτσι είναι το μπάσκετ. Τα παιχνίδια δεν είναι κάθε μέρα, οπότε έχεις την ευλογία να έχεις μια μέρα ξεκούρασης. Έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς και να προετοιμαστείς πριν από κάθε παιχνίδι και είναι στα πρότυπα του ΝΒΑ».

Για το αν είναι κουρασμένος από το ταξίδι για να παίξει 15-20 λεπτά: «Είναι μία δοκιμασία, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα, δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τον εαυτό μου και το πόσα λεπτά θα μου δοθούν στο παρκέ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπω στο παρκέ και να δείξω ότι είμαι ικανός για αυτό το επίπεδο και ότι ακόμα το έχω στην Euroleague παρά τα 35 προς τα 36 χρόνια μου».