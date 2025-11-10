Αταμάν: «Ο Φαρίντ θα πάρει 15-20 λεπτά, μπορεί να γυρίσει νωρίτερα ο Χολμς»

INTIME SPORTS

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Εργκίν Αταμάν, κατά τη διάρκεια της αναχώρησης για το Παρίσι, μίλησε για την κατάσταση του Φαρίντ, τις επιστροφές των Γιούρτσεβεν και Χολμς, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια: «Είναι διπλή αγωνιστική και θα αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικές ομάδες, όχι όσον αφορά το όνομα, αλλά το στυλ παιχνιδιού. Η Παρί παίζει ένα γρήγορο παιχνίδι, για την ακρίβεια παίζει όπως πέρσι και με τον Χίφι και τον Ρόμπινσον επιτίθονται στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και ψάχνουν τους αιφνιδιασμούς και τα σουτ. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα και έχει πολύ επιθετική άμυνα και για εμάς θα είναι πολύ σημαντική η άμυνα στον αιφνιδιασμό και να έχουμε τον ρυθμό μας στην επίθεση».

Για την κατάσταση του Φαρίντ: «Μόλις ήρθαμε από την προπόνηση κι έκανε προπόνηση με εμάς. Την μόνη ομαδική προπόνηση που μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις συνθήκες. Είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης κι από την πρώτη προπόνηση που άφησε πολύ καλή εντύπωση. Έχει ενέργεια κι αυτοπεποίθηση και είναι ένας παίκτης που σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε, γιατί χωρίς σέντερ είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ. Και θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά και τα άλλα λεπτά θα πάμε στον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου».

Για το πρόβλημα των ριμπάουντ: «Στα τελευταία παιχνίδια μας έλειψε ο… τερματοφύλακας κι ελπίζουμε ότι τώρα με τον Φαρίντ θα καλύψουμε αυτή την κατάσταση και ίσως υπάρχουν μερικά καλά νέα από τον Χολμς, που μπορεί σε 1-2 βδομάδες να επανέλθει, μαζί με τον Γιούρτσεβεν. Οπότε θα συνυπολογίσουμε τις καταστάσεις πριν πάρουμε άλλον παίκτη».

Για το στόχο της «διαβολοβδομάδας»: «Πάμε σε αυτή τη "διαβολοβδομάδα" για να κάνουμε 2 νίκες, αλλά αυτά παιχνίδια είναι διαφορετικά μεταξύ τους, όπως κάθε ματς στην Euroleague φέτος. Μπορούμε να κερδίζουμε τους πάντες, αλλά πρώτα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Παρί».

Για το μήνυμα στήριξης του Γιαννακόπουλου: «Με τον Γιαννακόπουλο πάντα είχαμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Δεν διαβάζω τα social media. Πάντα υποστηρίζει την ομάδα, εμένα και το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και το έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά το παρελθόν είναι παρελθόν και πρέπει να είμαστε καλύτεροι φέτος και ο στόχος δεν είναι να κερδίσουμε 4-5 ματς στην Euroleague και στο πρωτάθλημα. Στόχος στο τέλος της σεζόν να φτάσουμε στους στόχους μας».