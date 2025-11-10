Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 10 Νοεμβρίου 2025, 16:59
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει

Νέο πρόβλημα τραυματισμού στην ΑΕΚ, καθώς ο Ντέρεκ Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα χάσει τα επόμενα ματς των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ελβετός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι της «Ένωσης» με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ο Κουτέσα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται μετά την επιστροφή από τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Με δεδομένο ότι ο τραυματισμός του είναι μυϊκός, ο 28χρονος μέσος αναμένεται να απουσιάσει για έναν μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα τον έχει σε ένα σημαντικό «πακέτο» αγώνων. Συγκεκριμένα, ο Κουτέσα αναμένεται να απουσιάσει από το ματς με Άρη (23/11, Super League), Φιορεντίνα (27/11, Conference League), Παναθηναϊκό (30/11, Super League), ΟΦΗ (03/12, Κύπελλο Ελλάδας), Ατρόμητο (07/12, Super League) και Σαμσουνσπόρ (11/12, Super League).



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λανουά: «Δεν υπάρχει δεύτερο πέναλτι στον Ολυμπιακό, σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ της ΑΕΚ»
24 λεπτά πριν Λανουά: «Δεν υπάρχει δεύτερο πέναλτι στον Ολυμπιακό, σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ της ΑΕΚ»
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Τέλος και επίσημα ο Βόκολος
31 λεπτά πριν Ατρόμητος: Τέλος και επίσημα ο Βόκολος
NBA
Αντετοκούνμπο: «Έπρεπε να κερδίσουμε, τους δώσαμε το ματς»
1 ώρα πριν Αντετοκούνμπο: «Έπρεπε να κερδίσουμε, τους δώσαμε το ματς»
SUPER LEAGUE
Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει
2 ώρες πριν Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved