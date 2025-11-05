ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Μοιράσου τη Δύναμή σου» για τις γυναίκες που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία

Οnsports Τeam

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των φιλάθλων στη δράση « Μοιράσου τη Δύναμή σου », που διοργάνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία ακόμα πράξη που καταδεικνύει τις κοινωνικές της ευαισθησίες και ανησυχίες με την ανταπόκριση των φιλάθλων να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Η πρωτοβουλία «Μοιράσου τη Δύναμή σου», που θα πραγματοποιηθεί στο κομμωτήριο Angelopoulos της Θύρας VIP του T-Center Athens την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στηρίζει το πρόγραμμα δωρεάς μαλλιών και παροχής περούκας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η ανταπόκριση των φιλάθλων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες από την ανακοίνωση της δράσης, όλες οι θέσεις συμμετοχής καλύφθηκαν, ενώ κάθε συμμετέχων έχει ήδη επιβεβαιώσει τηλεφωνικά τη συμμετοχή του.

Τα μηνύματα και τα λόγια των συμμετεχόντων ήταν πραγματικά συγκινητικά. Ιστορίες γυναικών που σκεφτόντουσαν καιρό να προχωρήσουν σε δωρεά μαλλιών και η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε το «σημάδι» που περίμεναν για να το κάνουν. Οικογένειες με νεαρά παιδιά που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και νεαρούς φιλάθλους που δεν το σκέφτηκαν στιγμή.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσοι συμμετέχουν και στηρίζουν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για πράξεις που ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου και αγγίζουν ουσιαστικά τις ζωές των ανθρώπων.

Η ανταπόκριση αυτή δεν μπορεί παρά να αποτελέσει και υπόσχεση: η δράση «Μοιράσου τη Δύναμή σου» να επαναληφθεί πολύ σύντομα.