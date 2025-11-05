Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Μετά το διπλό στου Ρέντη, η Νεπτούνας
Οnsports Τeam 05 Νοεμβρίου 2025, 14:33
ΜΠΑΣΚΕΤ / Αθηναϊκός / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Μετά το διπλό στου Ρέντη, η Νεπτούνας

Η ομάδα της Σελίν Ερντέμ αφήνει πίσω της το μεγάλο διπλό στον Πειραιά και ψάχνει εντός έδρας νίκη κόντρα στην Νεπτούνας. – «Μάχες» για Ολυμπιακό και Αθηναϊκό.

Ένα ακόμα πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι δίνει απόψε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Οι παίκτριες της Σελίν Ερντέμ μετά την τεράστια νίκη στον Πειραιά επί του Ολυμπιακού με 97-88, καλούνται να «καθαρίσουν» το μυαλό τους και να αφοσιωθούν αποκλειστικά και μόνο στην αποψινή αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός στις 18:30 θα υποδεχθεί την Νεπτούνας και θέλει να πάρει την τρίτη του νίκη στον όμιλο. Το «τριφύλλι» και η Νεπτούνας βρίσκονται στο 2-2.

Δύσκολο έργο και για τον Ολυμπιακό ο οποίος θα πρέπει να μαζέψει τα… κομμάτια του και να αντιμετωπίσει εκτός έδρας (20:00) την DVTK για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» είναι τρίτες στην βαθμολογία με ρεκόρ 1-3, ενώ οι γηπεδούχες είναι τελευταίες με 0-4.

Τέλος, στις 19:30 ο Αθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο «σπίτι» του την Μπεσίκτας. Η ελληνική ομάδα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 3-1 ενώ ο τουρκικός σύλλογος είναι τρίτος με 2-2.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις από το γήπεδο
23 λεπτά πριν Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις από το γήπεδο
ΣΠΟΡ
Ενθουασιασμένος με τη χώρα μας ο Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σε αγαπώ», έγραψε στα ελληνικά
30 λεπτά πριν Ενθουασιασμένος με τη χώρα μας ο Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σε αγαπώ», έγραψε στα ελληνικά
EUROLEAGUE
CEO Euroleague: «Αν συνεχίσει έτσι, το NBA θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ - Ασφαλές το Τελ Αβίβ»
1 ώρα πριν CEO Euroleague: «Αν συνεχίσει έτσι, το NBA θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ - Ασφαλές το Τελ Αβίβ»
BET
Η Θεσσαλονίκη αποθέωσε τον Κωστή Μαραβέγια – Μια ανεπανάληπτη βραδιά powered by ΟΠΑΠ
1 ώρα πριν Η Θεσσαλονίκη αποθέωσε τον Κωστή Μαραβέγια – Μια ανεπανάληπτη βραδιά powered by ΟΠΑΠ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved