Παναθηναϊκός: Μετά το διπλό στου Ρέντη, η Νεπτούνας

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Σελίν Ερντέμ αφήνει πίσω της το μεγάλο διπλό στον Πειραιά και ψάχνει εντός έδρας νίκη κόντρα στην Νεπτούνας. – «Μάχες» για Ολυμπιακό και Αθηναϊκό.

Ένα ακόμα πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι δίνει απόψε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Οι παίκτριες της Σελίν Ερντέμ μετά την τεράστια νίκη στον Πειραιά επί του Ολυμπιακού με 97-88, καλούνται να «καθαρίσουν» το μυαλό τους και να αφοσιωθούν αποκλειστικά και μόνο στην αποψινή αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός στις 18:30 θα υποδεχθεί την Νεπτούνας και θέλει να πάρει την τρίτη του νίκη στον όμιλο. Το «τριφύλλι» και η Νεπτούνας βρίσκονται στο 2-2.

Δύσκολο έργο και για τον Ολυμπιακό ο οποίος θα πρέπει να μαζέψει τα… κομμάτια του και να αντιμετωπίσει εκτός έδρας (20:00) την DVTK για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» είναι τρίτες στην βαθμολογία με ρεκόρ 1-3, ενώ οι γηπεδούχες είναι τελευταίες με 0-4.

Τέλος, στις 19:30 ο Αθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο «σπίτι» του την Μπεσίκτας. Η ελληνική ομάδα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 3-1 ενώ ο τουρκικός σύλλογος είναι τρίτος με 2-2.